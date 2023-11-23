Ankara'da bir kadın, gelini tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Ankara'nın Polatlı ilçesinde K.D. isimli kadın, beraber yaşadığı kayınvalidesi M.D.'yi bıçakla öldürdü.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 29 yaşındaki K.D. kahvaltı sırasında tartıştığı 65 yaşındaki kayınvalidesi M.D.'yi bıçaklarayak öldürdü.



OIay, sabah saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. K.D., beraber yaşadığı kayınvalidesi M.D. ile kahvaltı sırasında tartışma yaşadı. K.D., tartışmanın ardından ekmek bıçağı ile M.D.'ye saldırdı.

Komşuların ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri, M.D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

K.D. polis ekiplerince gözaltına alındı. Komşuları, gelin ve kayınvalidesi arasında geçimsizlik olduğunu söyledi.

Olay hakkında soruşturma başlatıldı.