Ankara'da bombalı saldırı: 2 ölü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne gelen 2 kişinin bombalı saldırı eyleminde bulunduğunu belirterek, "Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir" açıklamasını yaptı. Saldırıya ilişkin soruşturma başlatılırken, erişim engeli ve yayın yasağı kararı verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne gelen 2 saldırganın bombalı saldırı eyleminde bulunduğunu bildirdi. Saldırganlardan birinin kendini patlattığını aktaran Yerlikaya, diğer saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın Kızılay binası önünde patlama sesi duyuldu, ardından da silah sesleri geldi.

İçişleri Bakanlığı binası yakınlarında duyulan patlama sesinin ve silah seslerinin ardından emniyet güçleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

TBMM Çankaya kapısına da yakın bir noktada duyulan patlama sesi nedeniyle Atatürk Bulvarı trafiğe kapatıldı.

Özel harekat polisleri de olay yerine intikal etti. İtfaiye ve sağlık ekipleri de olay yerinde bulundu.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur" dedi.

"Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir" diyen Yerlikaya, "Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur.



Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir.



Açılan ateş sırasında 2 Emniyet… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 1, 2023

YARALANAN POLİSLERİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı bir diğer paylaşımda, yaralanan polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

Yerlikaya açıklamasında, "İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde meydana gelen HAİN TERÖR SALDIRI GİRİŞİMİNDE yaralanan kahraman polislerimiz Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş’ın tedavileri devam etmektedir. Çok şükür hayati tehlikeleri bulunmuyor. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde meydana gelen HAİN TERÖR SALDIRI GİRİŞİMİNDE yaralanan kahraman polislerimiz Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş’ın tedavileri devam etmektedir.



Çok şükür hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Kahramanlarımıza acil… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 1, 2023

"GÖRÜNTÜ PAYLAŞANLARA SORUŞTURMA BAŞLATTIK"

İçişleri Bakanı Yerlikaya, basın mensuplarına bombalı saldırı girişimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya açıklamasında, "Kahraman polisimizin sezgisiyle teröristler araçtan iner inmez silahla mukavemette bulunuş, biri kendini patlatmış, diğeri kendini patlatmaya fırsat bulamadan başından vurulmuştur" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, "Cumhurbaşkanı'mız anbean takip ediyor, bilgileri arz ettik, talimatlarını aldık" dedi.

Sosyal medyadaki görüntüler hakkında uyarılarda bulunan Yerlikaya, "Sosyal medyadan görüntü paylaşanlarla ilgili soruşturma başlattık.Uyarıyorum, lütfen görüntüleri silsinler" ifadelerini kullandı.

SALDIRIYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik saldırı nedeniyle soruşturma başlattı.

Olayla ilgili erişim engeli, yayın yasağı kararı verildi.

BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA GENİŞ ÇAPLI ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLECEK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırı girişimine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyorum. Yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum" diyen Tunç, şunları söyledi:

"Hain saldırı ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili görevlendirilen Başsavcıvekili koordinasyonunda soruşturma tüm yönleriyle geniş çaplı şekilde sürdürülecektir. Bu saldırılar Türkiye'nin terörle mücadelesine hiçbir şekilde engel olamayacaktır. Terörle mücadelemiz daha da kararlı bir şekilde devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyorum. Yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum.



Hain saldırı ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili görevlendirilen… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) October 1, 2023

ANKARA EMNİYETİ: ŞÜPHELİ PAKET KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATILACAK

Ankara Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik bombalı saldırı girişiminin ardından "kontrollü patlatılacak" şüpheli paketler nedeniyle vatandaşlara paniğe kapılmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kızılay ve Emniyet Genel Müdürlüğü çevresinde şüpheli paket olaylarıyla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha ekipleri tarafından kontrollü şekilde patlatma yapılacağı" bildirildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi yer aldı.

01.10.2023 Tarihli Basın Açıklaması ⚠️ pic.twitter.com/nWxLIde8LY — Ankara Emniyet Müdürlüğü (@EmniyetAnkara) October 1, 2023

VETERİNERİ ÖLDÜRÜP ARACI GASP ETMİŞLER!



Öte yandan Sabah'ta yer alan habere göre; saldırganların kullandıkları hafif ticari aracı Kayseri'nin Develi İlçesindeki bir veterinerden gasp ettikleri ortaya çıktı. Veteriner Mikail Bozloğan'ı öldüren saldırganların gasp ettikleri 38 TP 962 plakalı araçla Ankara gittiği ve bombalı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi. Veteriner Mikail Bozloğan'ın cansız bedeni ise köy yakınlarındaki boş bir arazide başından vurulmuş halde bulundu.