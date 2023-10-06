Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da, AKP kongresi nedeniyle bazı yollar bugün 21.00'den itibaren, cumartesi günü kongrenin bitişine kadar trafiğe kapatılacak.

Güncel 06.10.2023 09:41 Giriş: 06.10.2023 09:41

Güncelleme: 06.10.2023 09:46 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA