Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da, AKP kongresi nedeniyle bazı yollar bugün 21.00'den itibaren, cumartesi günü kongrenin bitişine kadar trafiğe kapatılacak.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, cumartesi günü yapılacak AKP kongresi nedeniyle bugün 21.00'den itibaren bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.
AKP 4. Olağanüstü Büyük Kongresi, 7 Ekim Cumartesi saat 10.00'da Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.
Trafiğe kapanacak yollar şöyle:
Cumhuriyet Caddesi'nin Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü, Gar Kavşağı ile alt geçit haricinde buraya bağlanan ve buradan açılan yan varyantların tamamı, Ulaştırma Kavşağı'ndan Gar Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı, üst geçit haricinde Gar Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı ve Ulaştırma Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı.