Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek proje tanıtım ve bilgilendirme toplantısı nedeniyle ihtiyaç duyulması halinde bugün araç trafiğine kapatılacak yolları açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği "5 Yılın Projeleri Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı" kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılabilir.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, program nedeniyle ihtiyaç duyulması halinde araç trafiğine kapatılacak yolları açıkladı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"27 Ocak 2024 tarihinde saat 17.00'den itibaren program bitimine kadar ihtiyaç duyulması halinde; Cumhuriyet Caddesinin; Talatpaşa Bulvarı ile İstanbul Caddesi arasında kalan bölümü ile buralara açılan cadde ve sokakların tamamını çift yönlü olarak trafiğe kapatılacağından vatandaşlarımızın mağdur olmaması için öncelikle toplu taşıma araçlarını kullanmalarını basına ve kamuoyuna duyurulur."