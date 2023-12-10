Ankara'da 'Büyük Emekli Mitingi': Emeklilikte insanca yaşam haktır!

Emeklilerin Sendikası, DİSK/Emekli-Sen ve Emeklilerle Dayanışma Sendikası tarafından düzenlenen "Büyük Emekli Mitingi", Ankara'da gerçekleşiyor. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "'Emeklikte insanca yaşam haktır' diyerek mücadele ediyoruz" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer ise, "Omuz omuza, bir arada, örgütlü bir şekilde her alanda hakkımız arayacağız" ifadelerini kullandı.

Havva GÜMÜŞKAYA

Açlık, yoksulluk ve sefalet içerisinde yaşamını sürdüren emekliler, Ankara'daki mitingde bir araya geldi.

Emeklilerin Sendikası, DİSK/Emekli-Sen ve Emeklilerle Dayanışma Sendikası tarafından düzenlenen "Büyük Emekli Mitingi", Ankara Anıtpark'ta düzenleniyor.

Yoğun katılımın olduğu mitinge sendikalar, demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler ve yurttaşlar destek verdi.

ÇERKEZOĞLU: EMEKLİLİKTE İNSANCA YAŞAM HAKTIR

Mitingde açıklamalarda bulunan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Emeklilik alanında yaşanan her türlü adaletsizliği ortadan kaldırmak için mücadele ediyoruz. 'Emeklikte insanca yaşam haktır' diyerek mücadele ediyoruz. 'Emekli olmak haktır' diyerek mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Çerkezoğlu, şunları söyledi: "Biz biliyoruz ki bugün bu meydanda olan, olmayan bütün dostlarımızla birlikte dayanışma içinde ama mutlaka birlik ve bütünlük içinde bu mücadeleyi kazanacağız. Bugün emeklilerin mücadelesi, emeklilikte insanca yaşam mücadelesi; aynı zamanda çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğinin mücadelesidir, aynı zamanda ülkemizin geleceğinin mücadelesidir, memleket mücadelesidir."

CHP'Lİ TAŞCIER: HAKKIMIZI ARAYACAĞIZ

Çerkezoğlu'ndan sonra kürsüye çıkan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, "Sizlere haklıyla haksız karşı karşıya geldiğinde haklıdan yana olacağız, sermaye ile emek karşı karşıya geldiğinde emekten yana olacağız diyen, mücadelenizde, Meclis'te, her yerde yanınızda olacağını söyleyen Genel Başkanımız Özgür Özel'in selamını getirdim" dedi.

"Sizler yıllardır verdiğiniz emeğin karşılığını istiyorsunuz" diyen Taşcıer, şöyle devam etti: "Emekliler bu ülkenin zenginliğinden adil bir şekilde payını alana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Omuz omuza, bir arada, örgütlü bir şekilde her alanda hakkımız arayacağız."