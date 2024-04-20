Ankara'da darbettikleri 2 kişiyi gasbeden 8 kişi tutuklandı

Ankara Yenimahalle'de darbettikleri 2 kişinin para ve cep telefonlarını gasbeden 8 kişi tutuklandı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde darbettikleri 2 kişinin para ve cep telefonlarını gasbeden 8 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilevler Mahallesi'nde, kalabalık bir grup tarafından darbedilen İ.K. ve S.K'nin cep telefonu ve 7 bin liraları gasbedildi.

İhbar üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyerek İ.K. ve S.K'yi darbettikten sonra cep telefonu ve paralarını gasbeden şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Düzenlenen operasyonda şüpheliler M.E.E, M.A.P, K.Y, M.E, Y.S, H.T, F.K, A.T.Ç, B.B. ve suça sürüklenen çocuk M.B.M. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken H.T. ile M.B.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.