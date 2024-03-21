Ankara'da Demirciler Sitesi'nde yangın

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Demirciler Sitesi'nde yapı malzemeleri bulunan bir iş yerinin deposunda yangın çıktı. Yandaki iş yerlerine sıçrayan yangına itfaiye müdahale ediyor.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yapı malzemeleri satılan bir iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Altındağ ilçesine bağlı Örnek Mahallesi'nde bulunan Demirciler Sitesi'nde yapı malzemeleri satılan bir iş yerinin deposunda saat 09.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yandaki iş yerlerine de sıçrayan yangını söndürmek için olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sürüyor.