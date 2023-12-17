Ankara'da doğal gaz zehirlenmesi: 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Ankara'da doğal gaz borusundan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Irak uyruklu 7 kişi, hastaneye kaldırıldı. Doğal gaz ekipleri apartmanda kontrolde bulunurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ailenin ise hayatı bir tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı.

Güncel 17.12.2023 11:39 Giriş: 17.12.2023 11:39

Güncelleme: 17.12.2023 11:44 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA

Ankara'nın Keçiören ilçesinde doğal gaz zehirlenmesi yaşayan 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Aynı aileden olan 7 kişinin hayati bir tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olay, Keçiören ilçesi Kanuni Mahallesi'nde meydana geldi. Şehit Ali Ekşioğlu Sokak'taki 5 katlı binanın 1'inci katında oturan Irak uyruklu aileden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Eve giren polis ekipleri, sabah saatlerinde 7 kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ev halkının doğal gaz borusundan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit etti. Aynı aileden Sadeer Ziyad Tarıq, Kutaıba Ziyad Tarıq, Tarıq Ziyad Tarıq, Shatha Khalıd Mohammed, Ziyad Tarıq Hasan, Tasneem Ziyad Tarıq ve Baneq Ziyad Tarıq'ı hastaneye kaldırdı. Ailenin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Doğal gaz ekipleri apartmanda kontrolde bulunurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.