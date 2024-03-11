Ankara'da EGO otobüsü devrildi: 1'i ağır 24 yaralı
Ankara'nın Sincan ilçesi Temelli mevkiinde EGO otobüsünün devrilmesi sonucu 24 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ise ağır olduğu belirtildi.
Kaynak: DHA-İHA
Ankara'da EGO otobüsünün devrilmesi sonucu 1'i ağır 24 kişi yaralandı.
Kaza, Sincan ilçesi Temelli mevkiinde gerçekleşti.
Alınan bilgiye göre, Temelli Beyobası mevkiinde EGO otobüsü yoldan çıkarak devrildi.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
#Canlı: Ankara’nın Sincan ilçesi Temelli Beyobası mevkiinde EGO otobüsü devrilmesi sonucu 24 kişi yaralandı https://t.co/s5XK8tIKXA— AA Canlı (@AACanli) March 11, 2024
Kaza sonucu ilk belirlemelere 24 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere sevk edildi.