Ankara'da Ermeni mezarlığı üzerine yapılacak geçici dükkan projesi iptal edildi

Ankara Ulus'ta İller Bankası yıkılarak Ermeni Katolik mezarlığı üzerine geçici dükkân yapılmasına onay veren kurul kararına açılan davada karar belli oldu. Ankara Bölge İdare Mahkemesi bakanlıkların istinaf talebini reddetti ve dükkân inşaatına ilişkin koruma kararı kesin olarak iptal edildi.

Ankara Ulus'ta İller Bankası yıkılarak Ermeni Katolik mezarlığı üzerine geçici dükkân yapılması projesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin itirazıyla mahkemeye taşınmıştı.

Mimarlar Odası'nın itirazıyla söz konusu kurul kararı iptal edilmiş, Kültür Bakanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı kararı istinafa taşımıştı.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi bakanlıkların istinaf talebini reddetti ve dükkân inşaatına ilişkin koruma kararı kesin olarak iptal edildi.

Mahkemenin iptal kararında şu ifadelere yer verildi:

"Tescilli İller Bankası Binasının 6953 ada, 13 sayılı parselde rekonstrüksiyonu yapılıncaya kadar yurt binası projesi kapsamında binası yıkılan esnafın mağduriyetinin önüne geçilmesi amacından bahisle anılan parselde prefabrik/geçici dükkân yapılmasına ilişkin Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 12/11/2020 tarih ve 671 sayılı kararı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 6953 ada, 13 sayılı parselde inşaat yapılmasına ilişkin tesis ettiği işlemde belirtilen gerekçeyle hukuka uyarlık görülmemiştir."

"ERMENİ KATOLİK MEZARLARININ ÜZERİNE BETON DÖKÜLDÜ"

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu kararı değerlendirerek şu açıklamayı yaptı:

“Bölgede kazı çalışmaları tamamlanmış ve dükkân yapmak için Ermeni Katolik mezarlarının üstüne beton döküldü. İtfaiye Meydanı esnafını zorla boşaltmak için yapılan geçici dükkan inşaatlarına yangından mal kaçırırcasına inşaata devam ettiler. Süreci titizlikle takip ettik. Ermeni Katolik mezarlarına beton dökerek çok kültürlülüğü darbe vuranların peşini bırakmadık. Alanın mezarlık olarak tescil edilmesi için Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’na başvurduk ve alandaki hukuksuz inşaata ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava açtık. Dava süreçleri devam ederken İtfaiye Meydanı esnafını zorla boşaltmak için dükkânlar son hız bitirilmeye çalıştılar. Açtığımız dava sonucunda geçici dükkân inşaatına onay veren koruma kurulu kararını iptal ettirdik. Üst mahkemede bu kararı kesinleştirerek, haklılığımızı bir kez daha ortaya koydu.”