Ankara'da fabrikada yangın

Ankara’nın Akyurt ilçesinde yer alan medikal malzeme fabrikasında yangın meydana geldi. Müdahale sonucu yangın söndürülürken dumandan etkilenen 12 kişi ambulansta tedavi edildi.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde, medikal malzeme üretimi yapan iş yerinin de bulunduğu 3 katlı fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucunda söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Güzelhisar Mahallesi Çankırı Bulvarı'ndaki medikal malzeme ve mobilya üretimi yapılan iş yerlerinin de bulunduğu 3 katlı fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisi ve çevredeki plastik parçaların tutuşmasıyla büyüyen yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 12 kişi ambulansta tedavi edildi.