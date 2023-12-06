Ankara'da FETÖ'ye sınav soruşturması: 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara'da 2009 Maliye Hesap Uzman Yardımcılığı Sınavı soruşturmasında FETÖ üyelerine yazılı sınav öncesi soruları dağıtan 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2009 Maliye Hesap Uzman Yardımcılığı Sınavı soruşturması kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında FETÖ üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların üyelere dağıtıldığı tespit edildi.

Sınav öncesi usulsüz şekilde ele geçirilen soruları dağıtan ve bu soruları alarak sınavı kazanan 4 şüphelinin Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevklerine yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.



