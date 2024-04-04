Ankara'da hurdacılar sitesindeki yangın: 1 kişi tutuklandı, 4 kişi gözaltında

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda dün öğle saatlerinde başlayarak yaklaşık 16 saat süren yangına ilişkin 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 1'i tutuklandı.

Ankara'da araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda çıkan yangınla ilgili başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yenimahalle'de dün öğle saalerinde başlayan ve yaklaşık 16 saat sonra kontrol altına alınan yangınla ilgili başlatılan soruşmaya ilişkin açıklama yaptı.

Savcılık açıklamasında, yangına neden olduğu değerlendirilen ve görgü tanığının teşhis ettiği 5 kişinin gözaltına alındığı bilgisine yer verildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Yangın olayı ile ilgili mahallinde yapılan araştırmalar neticesinde yangına sebebiyet verdikleri değerlendirilen ve görgü tanığı tarafından teşhis edilen A.F.E isimli şüpheli ile birlikte diğer şüpheliler A.E.İ, F.E.A, A.E.İ, M.E.İ Ankara İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yakalanmış olup Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen talimata istinaden gözaltına alınmıştır."

Gözaltına alınanlardan 1'i emniyetteki ifadesinin ardından tutuklandı.