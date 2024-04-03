Ankara'da hurdacılar sitesindeki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde, araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına havadan müdahale de başladı. İzinli personelin de bölgeye geldiğini belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Çeri, çalışmaların devam ettiği ve can kaybının olmadığı bilgisini verdi. Ankara, Etimesgut ve Sincan itfaiye ekiplerinin çalışmalarının yanı sıra helikopterle havadan müdahale edilen yangın, gece saatlerinde büyük oranda kontrol altına alınabildi.

Ankara'da bir sanayi sitesinde çıkan yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) atık kağıt ve araç lastiklerinin bulunduğu alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İvedikköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde hurdalık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle gökyüzünde yoğun duman tabakası oluştu.

İhbar üzerine bölgeye Ankara, Etimesgut ve Sincan ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Henüz kontrol altına alınamayan yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra helikopterle müdahale edildi.

İlk belirlemelere göre yangın çevredeki 4 iş yerinde etkili oldu. Bölgede park halindeki 2 otomobil de yandı. Öte yandan yangın nedeniyle gökyüzünü duman kapladı. Dumanlar, kentin birçok bölgesinden göründü.

İtfaiye ekipleri, kentin birçok yerinden görülen yangına müdahale etti.

İZİNLİ PERSONEL ÇAĞRILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Levent Çeri, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk ihbarın açık alanda hurdalık ve lastik yangını olarak yapıldığını söyledi.

Yangının meydana geldiği açık alanda fabrikaların bitişik nizam faaliyet gösterdiğini ifade eden Çeri, şunları kaydetti:

"Henüz net çıkış sebebini bilmiyoruz, ancak bize ilk ihbar açık alanda hurdalık alanda çöp yangını olarak geldi. Tüm itfaiye istasyonlarımız, izindeki itfaiyecilerimiz bölgede. Diğer birimlerden hava desteği de istedik. Şu anda bölgeye bir tanesi intikal etti. Çalışmalarımız devam ediyor. Biz bölgeye daha fazla ilerlemeden kesmeye çalışıyoruz. Can kaybı yok. Rüzgar çok etkili maalesef. Çok etkili ve açık alanda çok lastik yığılmış. yakın dükkanlar birbirlerine bahçeleri sürekli lastik yığılmış. Maalesef sirayetler söz konusu. Bunun havadan müdahale edilen yerden müdahaleyle engellemeye çalışıyoruz."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da olay yerine giderek ekiplerin çalışmalarını inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI

İvedikköy Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde hurdalık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangının, Ankara, Etimesgut ve Sincan itfaiye ekiplerinin çalışmalarının yanı sıra helikopterle havadan müdahale sonucu büyük oranda kontrol altına alındığı belirtildi.