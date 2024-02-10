Ankara'da ilçeye kurt indi
Ankara'nın Nallıhan ilçesine kurt indi. İlçeye inen kurt, Reyhan Korkmaz isimli yurttaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Kaynak: AA
Ankara'nın Nallıhan ilçesine inen kurt, yurttaşlarca görüntülendi.
Sabah saatlerinde yiyecek ararken Nasuhpaşa Mahallesi'ne kadar inen kurt, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
"ÇOK KORKTUM, ŞAŞIRDIM"
Reyhan Korkmaz, sabah saatlerinde evinin bahçesine çıktığında buradaki çöp tenekelerini dağıtan kurdu gördüğünü söyledi.
Kurdu cep telefonun kamerasıyla kayda aldığını anlatan Korkmaz, "Kurdu bahçemde gördüğümde çok korktum, şaşırdım. Fotoğrafını çekince bahçemden kaçtı" dedi.
Mahalle sakini Fatih İnan da bahçede gördüğü kurdun fotoğraf ve videosunu çektiğini anlattı.
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