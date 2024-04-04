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Ankara'da inşaat halindeki binada yangın

Ankara'da, inşaat halindeki binada önündeki yalıtım malzemelerinin tutuşmasıyla yangın çıktı. İtfaiye tarafından söndürülen yangında binada hasar oluştu.

Güncel
  • 04.04.2024 17:40
  • Giriş: 04.04.2024 17:40
  • Güncelleme: 04.04.2024 17:44
Kaynak: DHA
Ankara'da inşaat halindeki binada yangın
Fotoğraf: DHA

Ankara'nın Çankaya ilçesinde inşaat halindeki binada çıkan yangın söndürüldü.

Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında inşaat halindeki bir binanın önündeki yalıtım malzemeleri bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, binaya sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile yaklaşık yarım saatte söndürülürken, binada hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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