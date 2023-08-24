Ankara'da kadınlara saldıran iki polis ve bir bekçi açığa alındı

Ankara’da sokakta kadınlara saldıran ve havaya ateş açan biri başkomiser iki polis ve bir bekçi gözaltına alındı. Polisler ve bekçi hakkında idari soruşturma başlatıldı.

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AA