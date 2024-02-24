Ankara'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, 75 yaşındaki Mustafa Yıldırım ve 2 yaşındaki torunu, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek hayatını kaybetti. Yıldırım'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'daki evinin hasar gördüğü ve ailesiyle Ankara'ya yerleştiği belirtildi.

Ankara'da Mustafa Yıldırım ile 2 yaşındaki torunu, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi'nde bir evde ikamet eden 75 yaşındaki Mustafa Yıldırım ile yanında bulunan 2 yaşındaki torunundan haber alamayan yakınları, mahalle sakinlerinden yardım istedi.

Eve giren mahalle sakinleri, dede Yıldırım ve torununu hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede dede ve torununun hayatını kaybettiğini belirledi.

MALATYA'DA EVİ HASAR GÖRDÜ

Cansız bedenler, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Malatya'ya gönderildi.

Hayatını kaybeden Mustafa Yıldırım'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'daki evinin hasar gördüğü ve ailesiyle Ankara'ya yerleştiği öğrenildi.