Ankara'da 'kediye işkence' iddiası

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir vatandaşın kedisine işkence yaptığı iddia edildi. O anlar, mahalle sakinleri tarafından kayıt altına alındı.

Ankara'da bir kişinin kedisine işkence yaptığı iddia edildi.

Olay, Ankara’nın Sincan ilçesi Plevne Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Vatandaşların iddialarına göre apartman sakinlerinden 40 yaşındaki bir kadın, evinde bulunan kedisine işkence yaptı. O anlar ise vatandaşlar tarafından kaydedildi.

"DAHA ÖNCE ŞİKAYET EDİLDİ"

Mahalle sakinlerinden Fatih Kıyak, kadının kediyi sürekli dövdüğünü belirterek, “Döven iki numaralı dairede bir bayan. Biz de dayanamıyoruz artık. Daha önce birkaç yere şikayet edildi. Bunlar bize emanet, bir şekilde sahip çıkmamız lazım. Buradaki herkes de şikayetçi oldular, buna bir çözüm bulmak istiyoruz” dedi.

"KADIN KAÇTI"

Vatandaşlardan Fatma Kıyak ise, kedinin kadının elinden kurtarılmasını istediğini ifade ederek, “Artık dayanamıyoruz, çok üzülüyoruz. Bir an önce yetkililerden kedinin bu kadının elinden kurtarılmasını istiyoruz. Arkadaşım videosunu çekti, akşam bana attı. Arkadaşlarla beraber bu sabah şikayet ettik. Ekipler gelip alacaktı, kadın kaçtı” diye konuştu.