Ankara'da “Mahzen-18” operasyonu: 44 kişi gözaltında
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara'da tefecilik yaptığı tespit edilen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda aralarında şebekenin yöneticiliğini yapan Feyyaz Küçükkaraca'nın da olduğu 44 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
"Mahzen 18” operasyonları kapsamında, 'Örgütsel Yapılanma Kapsamında’ tefecilik suçu işleyen 44 kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara'da düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi.
Yerlikaya'nın verdiği bilgide, Ankara’da Feyyaz Küçükkaraca’nın yönettiği “Örgütsel Yapılanma Kapsamında” tefecilik suçunu işleyen gruba yönelik “Mahzen-18” operasyonlarının düzenlendiği ifade edildi.
Açıklamada, operasyonlarda şebekenin yöneticisinin de içerisinde bulunduğu 44 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Şüphelilerin 12’sinin tutuklandığı, 12’si hakkında adli kontrol kararı ve 1’i hakkında ise ev hapsi kararı verildiği duyuruldu.
Yerlikaya, operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ile çek, senet ve dokümana el konulduğunu ifade etti.
Ankara’da elebaşılığını Feyyaz Küçükkaraca’nın yaptığı “Örgütsel Yapılanma Kapsamında” Tefecilik suçunu işleyen gruba yönelik “MAHZEN-18” operasyonları düzenlendi❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 23, 2024
Operasyonlarda elebaşında içerisinde bulunduğu örgüt üyesi 4️⃣4️⃣ şüpheli yakalandı❗️
Şüphelilerin;
📌1️⃣2️⃣’si… pic.twitter.com/1YYYZewLjh