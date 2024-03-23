Ankara'da “Mahzen-18” operasyonu: 44 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara'da tefecilik yaptığı tespit edilen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda aralarında şebekenin yöneticiliğini yapan Feyyaz Küçükkaraca'nın da olduğu 44 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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