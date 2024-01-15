Ankara'da mobilyacılar sitesinde yangın

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir mobilya üretim sitesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir mobilya üretim sitesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın Ulubey Mahallesi Yağız Caddesi’nde bulunan bir mobilya imalathanesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre çatıda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yangının çevredeki diğer imalathanelere sıçramaması için geniş güvenlik önlemi aldı.

2 saatlik müdahalenin sonunda alevler kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.