Ankara'da Ortadoğu mesaisi Erdoğan, Mahmud Abbas ile görüşecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşecek. Görüşmede İsrail-Filistin meselesindeki son gelişmeler ele alınırken Türkiye'nin izlediği politika çerçevesinde iki devletli çözüme katkı olabilecek adımlar konuşulacak.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi.

Erdoğan ile Abbas arasında yarın yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Filistin ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

Filistin-İsrail meselesi bağlamındaki son gelişmelerin yanı sıra diğer güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de görüşmelerin gündeminde yer bulması öngörülüyor.

NETANYAHU ZİYARETİ BELİRSİZ

Ankara normal şartlarda Abbas'ın ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'yu da bu hafta içinde ağırlayacaktı.

Ancak İsrail basınının aktardığı bilgiye göre Netanyahu'nun ziyareti bu hafta kalp pili taktırması nedeniyle ertelendi. İsrail son dönemde tartışmalı yargı reformu nedeniyle sıcak günler yaşıyor.

Netenyahu'nun ziyaretinin ne zamana ertelendiği henüz açıklanmadı.