Ankara'da otobüs şoförü indirimli kartı olan öğrenciyi otobüsten indirdi

Ankara'da özel halk otobüsüne indirimli kartı ile binmek isteyen öğrenci, otobüs şoförü tarafından engellendi ve otobüsten atıldı. Öğrenci, otobüse girmesini fiilen engelleyen şoförle tartıştı.

Güncel 19.10.2023 12:10 Giriş: 19.10.2023 12:10

Güncelleme: 19.10.2023 12:18 Kaynak: DHA

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Ankara'da halk otobüsüne öğrenci indirimli kartı ile binmek isteyen öğrenci sürücü tarafından engellendi. Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin ücretsiz ve indirimli bilet kullanan yolcuları ayın ilk 4 günü hariç taşımama kararı almasının ardından olay Etimesgut'ta yaşandı. DHA'nın haberine göre Fatih Sultan Mahallesi'nde liseden çıkan bir kız öğrenci, otobüse binerken indirimli öğrenci kartını cihaza okutmaya çalıştı. Otobüs sürücüsü bu duruma itiraz ederek, tam bilet ödemesi gerektiğini söyledi. Kız öğrenci indirimli seyahetin hakkı olduğunu belirterek araçtan inmek istemedi. Otobüs şoförü, öğrenciyi araçtan zorla indirdi. Bu duruma tepki gösteren öğrenci ise otobüs sürücüsüyle tartıştı. Ankara'da özel halk otobüsçülerinden araçlara 'Ücretsiz yolcu taşımayacağız' yazısı