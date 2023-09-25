Ankara'da özel halk otobüsçüleri, araçlarını satma kararı aldı

Ankara'da daha önce bazı ücretsiz yolcuları taşımayacağını ve bugün kontak kapatacağını açıklayan özel halk otobüsçüleri, yurttaşları mağdur etmemek için bu girişimlerinden vazgeçtiklerini ancak artan maliyetler nedeniyle otobüslerini Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne satmak istediklerini söyledi.

Ankara'da ücretsiz taşıma yapmayacaklarını belirten özel halk otobüsçüleri, araçlarını Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne satma kararı aldıklarını açıkladı.

Ankara'da Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara, geçen hafta yaptığı açıklamada, özel halk otobüsçülerine gelir desteği verilmemesi nedeniyle şehit aileleri, gazi ve basın mensupları dışındaki ücretsiz yolcuları taşımayacaklarını belirterek, eğer sonuç alınmazsa bugün kontak kapatacaklarını açıklamıştı.

"BİZE DESTEK VERSİNLER"

Bugün Yenimahalle'deki İlçe Terminali'nde basın açıklaması yapan Kara, "Bildiğiniz üzere Ankara genelinde hizmet vermekte olan 665'e yakın özel halk otobüsümüz, batma noktasına geldiği için geçen hafta içinde ücretsiz ve indirimli hizmet alan yolcularımızın kamu halk otobüslerini tercih etmelerini rica etmiştik. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın, 23 Eylül 2023 Cumartesi günü yapılan CHP Ankara İl Kongresinde yapmış olduğu, 'Gerekirse araçları biz belediye olarak satın alırız' açıklamasına istinaden, tüm araçlarımızı Ankara Büyükşehir Belediyesine satmaya karar vermiş bulunmaktayız. Bize destek versinler" dedi.

"HİZMETE DEVAM EDECEĞİZ"

Ayrıca, ücretsiz taşıdığı yolculardan dolayı ücretli taşınan yurttaşları mağdur etmemek adına çalışma kararı aldıklarını kaydeden Kara, şöyle konuştu:

"Esnaflarımızın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara son verilmesi için Sayın Mansur Yavaş'ın, özel halk otobüslerinin alım sürecini 01 Ekim 2023 tarihine kadar tamamlamasını talep etmekteyiz.

Banka borçları öncelikli olmak üzere, artık mücadele edemediğimiz giderler sebebiyle, 01 Ekim 2023 tarihi sonrasında, satın alma süreci veya gelir desteği verilmesi süreçleri sonuçlanıncaya kadar, hizmete devam edemeyeceğimizi açıkça ifade etmek isteriz. İnanın; halk otobüsü esnafı mağdur, çalıştırabilecek personelimiz yok. Araçlarımıza bakım yapabilecek maddi durum yok. Bizim esnafımızın dayanabilme şansı yok."