Ankara'da palet üretim ve geri dönüşüm tesisinde yangın

Ankara'nın Çubuk ilçesinde faaliyet yürüten geri dönüşüm ve palet üretimi tesisinde dün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Bitişiğindeki mobilya imalathanesine sıçrayarak büyüyen yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 kişi olay yerine

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, geri dönüşüm ve palet üretimi yapılan bir tesiste çıktıktan sonra bitişiğindeki mobilya imalathanesine de sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Çubuk ilçesi Ardiyeciler Sanayi Sitesi'nde meydana geldi.

Hasan Kutlu'ya ait geri dönüşüm ve palet üretimi yapılan tesiste çıkan yangın, bitişiğindeki mobilya imalathanesine de sıçradı.

1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise kısa sürede büyüyen yangına müdahale etti.

Ekipler, yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucunda alevleri kontrol altına alarak, söndürdü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, dumandan etkilenen 1 kişi ambulansta tedavi edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.