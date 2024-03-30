Ankara'da sabah 08.00'den itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, yerel seçimler nedeniyle sabah saat 08.00’den itibaren Yüksek Seçim Kurulu (YSK), il ve ilçe seçim kurullarının çevresi dahil olmak üzere bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, yerel seçimler nedeniyle sabah 08.00’den itibaren bazı yolların trafiğe kapatılacağını bildirdi. Buna göre; sabah 08.00’den, 2 Nisan Salı günü yoğunluk sona erene kadar YSK binası çevresindeki yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yerel seçimler nedeniyle trafiğe kapatılacak yollara ilişkin yapılan açıklama şöyle:

31 Mart 2024 tarihinde Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin huzur ve güven ortamında yapılmasını sağlamak amacıyla Yüksek Seçim Kurulu (YSK) binası, İl Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurulları çevresinde alınacak tedbirler kapsamında; ihtiyaç olması halinde;

31.03.2024 tarihinde saat 08.00’den 02.04.2024 tarihinde yoğunluk sona erene kadar;

- Yüksek Seçim Kurulu (YSK) binası çevresinde bulunan;

- Ihlamur Caddesinin Atatürk Bulvarı ile İzmir 1 Caddesi arasında kalan bölümünün,

- Elgün Sokağın Necatibey Caddesi ile İzmir 1 Caddesi arasında kalan bölümünün,

- Ihlamur Sokağın tamamının,

31.03.2024 tarihinde saat 08.00’den itibaren yoğunluk sona erene kadar;

- İl Seçim Kurulu binası çevresinde;

- Kızılırmak Caddesinin Esat Caddesi ile Olgunlar Caddesi arasında kalan bölümünün,

- Çankaya Geçici 1. İlçe Seçim Kurulu (Hamdullah Suphi İlkokulu Spor Salonu, Emek Mah. 15. Cadde No:138) çevresinde bulunan;

- 9. Caddenin Bişkek Caddesi ile Şehit Meryem Yılmaztürk Caddesi arasında kalan bölümünün,

- 15. Caddenin 9. Cadde ile 12. Sokak arasında kalan bölümünün,

- 11. Sokağın Şehit Meryem Yılmaztürk Caddesi ile 15. Cadde arasında kalan bölümünün,

- Çankaya Geçici 2. İlçe Seçim Kurulu (Kemal Atatürk İlkokulu Spor Salonu, Şehit Cengiz Karaca Mah. Kabil Caddesi No:119 Yukarı Öveçler) çevresinde bulunan;

- 1056. Sokağın tamamının,

- Çankaya Geçici 3. İlçe Seçim Kurulu (Dikmen Nevzat Ayaz Mesleki ve Tek. Anadolu Lisesi Spor Salonu, Harbiye Mah. Dikmen Caddesi No:112) çevresinde bulunan;

- Tavuskuşu Sokağın Dikmen Caddesi ile Şehit Alaattin Saraçyakupoğlu Sokak arasında kalan bölümünün,

- Karşıyaka Sokağın Tavuskuşu Sokak ile Veznedar Sokak arasında kalan bölümünün,

- Çankaya Geçici 4. İlçe Seçim Kurulu (75. Yıl Anadolu Lisesi Spor Salonu, Koru Mah. 2630 Sokak No:2) çevresinde bulunan;

- 2630. Sokağın tamamının

- 2628 Sokağın tamamının

- 2638 Sokağın 2639 Cadde ile 2628 Sokak arasında kalan bölümünün,

- Yenimahalle Geçici İlçe Seçim Kurulu (Batıkent Şevket Evliyagil Mesleki ve Teknik ve Anadolu Lisesi, İnönü Mah. Batı Bul. 1728. Sokak. No:3/A/B/C) çevresinde bulunan;

- 1730. Sokağın Batı Bulvarı ile Necdet Evliyagil Sokak arasında kalan bölümünün,

- Necdet Evliyagil Sokağın 1728. Sokak ile 1730. Sokak arasında kalan bölümünün,

- 1728. Sokağın Batı Bulvarı ile Necdet Evliyagil Sokak arasında kalan bölümünün,

- Altındağ Geçici İlçe Seçim Kurulu (Altındağ Belediyesi Kapalı Spor Salonu, Karapürçek Mah. Şehit Onur Doğan Caddesi:104) çevresinde bulunan;

- 309. Caddenin 272. Cadde ile 310. Sokak arasında kalan bölümünün,

- 272. Caddenin 309. Cadde ile 310. Sokak arasında kalan bölümünün,

- 310. Sokağın 309. Cadde ile 272. Cadde arasında kalan bölümünün,

- Pursaklar Geçici İlçe Seçim Kurulu (Gençlik ve Spor Bakanlığı Pursaklar Gençlik Merkezi, Mimar Sinan Mah. İstikbal Caddesi No:11) çevresinde bulunan;

- Derviş Sokağın tamamının,

- Büklüm Sokağının tamamının,

- İstikbal Caddesinin Karaca Caddesi ile Derviş Sokak arasında kalan bölümünün,

- Etimesgut Geçici İlçe Seçim Kurulu (Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi Spor Salonu, Ayyıldız Mah.1622. Sokak No:1) çevresinde bulunan;

- 1622. Sokağın tamamının,

- Keçiören Geçici ilçe Seçim Kurulu (Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu, Gümüşdere Mah. Yavuz Sultan Selim Bul. No:7/6) çevresinde bulunan;

- 6. Sokağın tamamının,

- Mamak Geçici İlçe Seçim Kurulu (Cebeci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu, Balkiraz Mah. Mamak Caddesi No:40) çevresinde bulunan;

- Alkış Sokağın tamamının, ve buralara bağlanan caddelerin/sokakların tamamı trafiğe kapatılacaktır.”