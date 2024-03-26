Ankara'da sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti: Soruşturma başlatıldı

Ankara'da bir hastanede muayene olmak için beklediği sırada sedyeden düşürülen Muharrem D., yaşamını yitirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Muharrem D'nin ölümüne ilişkin, iki hasta bakıcı ve hemşire hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan soruşturma başlattı.

Güncel 26.03.2024 06:18 Giriş: 26.03.2024 06:18

Güncelleme: 26.03.2024 06:22 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA