Ankara'da su yerine servis edilen çamaşır suyunu içen çocuk hastaneye kaldırıldı

İstanbul'dan Ankara'ya tatil için giden çiftin bir termal otelde verdiği kahve siparişinin yanında su yerine çamaşır suyu servis edildi. Durumdan habersiz olan ailenin suyu içirdiği çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Daha sonra ailenin yaptığı suç duyurusunun ardından Kızılcahamam Başsavcılığı tarafından "taksirle yaralama" soruşturması açıldı.

Ankara'da bir ailenin tatil için gittiği termal otelde kahve siparişinin yanında getirilen suyu içen 2 yaşındaki çocukları hastaneye kaldırılırken otel hakkında soruşturma başlatıldı.

Habertürk'te yer alan habere göre, olay İstanbul'dan Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir termal otelde yaşandı.

Aile, otel restoranında Türk kahvesi sipariş ettiği sırada 2 yaşındaki kızları Leyla'ya çamaşır suyu servis edildi. Durumdan habersiz olan aile, Leyla'ya su sandıkları çamaşır suyunu içirdi. Daha sonra nefes alamayan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Leyla'nın annesi Zeynep Y, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Pet şişeye çamaşır suyunu boşaltıyorlar daha sonra tezgahın üstüne koyuyorlar. Daha sonra orada olduğunu unutuyorlar. O su şişesinden garson açıp bizim bardağımıza döküp üzerine de bir dilim limon koyup bize servis ediyor. Yani benim onun çamaşır suyu olduğunu tahmin etmem imkansız.

Leyla birden nefes alamadı, öksürmeye başladı. Su sandığımız şeyin aslında çamaşır suyu olduğunu anladık. Leyla ağzını tutamıyordu. Ağzında ödem oluştu dudakları ağzı şişti. Çok korktuk, hemen hastaneye koştuk."

"SANAYİ TİPİ ÇAMAŞIR SUYU"

Çocukları Leyla'nın hastanedeki tedavisine yönelik konuşan Zeynep Y, "Çok şükür ciddi bir sorun yok, ama daha kötüsü de olabilirdi" dedi ve içilen çamaşır suyunun sanayi tipi olduğunu belirtti.

AİLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Olaya ilişin aile, otel ve garson hakkında suç duyurusunda bulundu. Kızılcahamam Başsavcılığı tarafından "taksirle yaralama" soruşturması açıldı.