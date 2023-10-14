Ankara'da test sürüşü sırasında YHT raydan çıktı: 4 yaralı

Ankara Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, saat 03.30'da Mamak-Kayaş’ta YHT vagonlarının test sürüşü sırasında teknik arıza nedeniyle raydan çıkması sonucu 4 işçinin yaralandığını açıkladı.

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren vagonlarının yaşanan teknik arıza nedeniyle raydan çıkması sonucu 4 işçi yaralandı.

Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından YHT'nin raydan çıkmasına ilişkin açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında, Mamak-Kayaş’ta yeni hizmete alınacak Yüksek Hızlı Tren(YHT)Vagonlarının test sürüşü sırasında teknik arıza nedeniyle raydan çıkması sonucu 4 işçinin hafif şekilde yaralandığını açıkladı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Bugün saat 03.30’da Mamak/Kayaş’ta yeni hizmete alınacak Yüksek Hızlı Tren Vagonlarının test sürüşü sırasında teknik arıza nedeniyle raydan çıkması üzerine meydana gelen kaza sonucunda dört YHT çalışanı hafif yaralanmıştır. Kazayla ilgili teknik ve İdari inceleme başlatılmıştır.”