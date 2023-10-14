Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Ankara'da test sürüşü sırasında YHT raydan çıktı: 4 yaralı

Ankara Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, saat 03.30'da Mamak-Kayaş’ta YHT vagonlarının test sürüşü sırasında teknik arıza nedeniyle raydan çıkması sonucu 4 işçinin yaralandığını açıkladı.

Güncel
  • 14.10.2023 09:14
  • Giriş: 14.10.2023 09:14
  • Güncelleme: 14.10.2023 09:24
Kaynak: İHA
Ankara'da test sürüşü sırasında YHT raydan çıktı: 4 yaralı
Fotoğraf: İHA

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren vagonlarının yaşanan teknik arıza nedeniyle raydan çıkması sonucu 4 işçi yaralandı.

Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından YHT'nin raydan çıkmasına ilişkin açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında, Mamak-Kayaş’ta yeni hizmete alınacak Yüksek Hızlı Tren(YHT)Vagonlarının test sürüşü sırasında teknik arıza nedeniyle raydan çıkması sonucu 4 işçinin hafif şekilde yaralandığını açıkladı.

 Açıklamanın tamamı şöyle:

“Bugün saat 03.30’da Mamak/Kayaş’ta yeni hizmete alınacak Yüksek Hızlı Tren Vagonlarının test sürüşü sırasında teknik arıza nedeniyle raydan çıkması üzerine meydana gelen kaza sonucunda dört YHT çalışanı hafif yaralanmıştır. Kazayla ilgili teknik ve İdari inceleme başlatılmıştır.” 

BirGün'e Abone Ol

 

 

 