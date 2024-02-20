Ankara'daki FETÖ soruşturmalarında 20 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 3 ayrı FETÖ soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin YDS, ALES, jandarma ve harp okullarına ilişkin sınav sorularını ele geçirip FETÖ üyelerine dağıttığı tespit edildi.

FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalara ilişkin 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2010 ve 2012'de yapılan Askeri Liselere Giriş Sınavı sorularının, sınav öncesi FETÖ üyelerince ele geçirilerek bazı üyelere dağıtıldığının tespiti üzerine yürütülen soruşturmada, soruları aldığı tespit edilen 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıca, 2015 Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu, 2011 Deniz Harp Okulu ve 2014 Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu mülakatlarında, mülakata giren adayların aday numaraları üzerinde kodlama yapılarak avantajlı şekilde kazanmasının sağlandığının belirlenmesi üzerine başlatılan soruşturmada 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

ALES, YDS VE KPDS SORULARI ELE GEÇİRİLDİ

FETÖ'nün, 2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, ÜDS ve YDS sorularını sınav öncesi ele geçirdiğinin tespiti üzerine başlatılan soruşturmada ise 12 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin, bu sınavlarla ilgili düzenlenen "olağandışılık analiz raporları"nda belirtilen kriterlerin bir kısmını taşıdığı, FETÖ'ye ait evlerde kaldığı, söz konusu sınav sorularını aldığı veya dağıttığının anlaşıldığı öğrenildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildiği bildirildi.