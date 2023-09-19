Ankara'daki özel halk otobüsçülerinden yeni karar: Bazı yolcular taşınmayacak

Ankara'daki özel halk otobüsçüleri, otobüs esnafına gelir desteğinin devam etmemesi halinde "şehit-gazi yakınları ve basın mensupları" dışındaki ücretsiz biniş kartlı yolcuları taşımama kararı aldı.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi’nde, otobüsçülere gelir desteğinin devamı için sunulan önergenin reddedilmesi halinde Ankara'da "şehit-gazi yakınları ve basın mensupları" dışındaki 22 grubu kapsayan ücretsiz biniş kartı sahiplerini taşımama kararı aldıklarını bildirdi.

Başkentte şehir içi toplu taşıma hizmeti veren otobüs esnafı, Ankara İlçe Terminali'nde basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan TÖHOB Genel Başkanı Kara, başkentte şehir içi toplu taşıma hizmeti veren otobüs esnafının artan giderlerini karşılayamadığını savundu.

ABB Meclis toplantısında geçen hafta, otobüs esnafına gelir desteğinin devam etmesiyle ilgili verilen önergenin Başkan Mansur Yavaş tarafından veto edileceğini duyduklarını aktaran Kara, "Eğer veto ederse perşembe sabahı ücretsiz biniş yapanların EGO otobüslerini tercih etmelerini rica ediyoruz. Esnaf olarak karar aldık; abonman, 62-64 yaş gibi, 22 kalemi bulan ücretsiz binişleri taşımayacağız. Gazi ve şehit yakınları, basın mensupları bunların dışındadır. Bizim işimize acil kalıcı bir çözüm bulunmalıdır" diye konuştu.