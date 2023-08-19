Ankara'dan ABD'nin "Güney Kıbrıs" kararına tepki

ABD'nin, Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu 2024 mali yılı için kaldırması Ankara'nın tepkisini çekti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu adımın Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm üretilmesine engel olunacağı savunuldu.

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını 1 Ekim itibarıyla uzatmasını kınadı.

Bakanlık, ABD'nin Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını uzatmasına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "ABD'nin, 2020 Eylül ayında GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma yönünde karar almasının ve bu kararın kapsamını 2022 yılında genişletmesinin ardından, bu defa söz konusu kararı 1 Ekim 2023 itibarıyla bir yıllığına uzatmış olmasını kınıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığının bu konuda vermiş olduğu haklı tepkiyi tümüyle destekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"DENGE BOZUCU ADIMLAR ATILIYOR"

Açıklamada, ABD'nin son dönemde Kıbrıs Türk tarafının hilafına bölgede çeşitli 'denge bozucu' adımlar attığı ifade edildi.

Adımların, ülkenin Kıbrıs Adası'nda uzun "yıllarca muhafaza ettiği tarafsız konumunu zedelediğine ve Kıbrıs meselesine adil, kalıcı ve sürdürülebilir" bir çözüm bulunmasına engel teşkil ettiğine curgu yapıldı.

Açıklamada, "ABD’yi, bölgedeki istikrar bakımından riskler barındıran söz konusu politikalarını gözden geçirmeye bir kez daha davet ediyoruz. Türkiye, garantör devlet sıfatıyla, tarihi ve hukuki sorumlulukları çerçevesinde Kıbrıs Türkü'nün varlığını, güvenliğini ve huzurunu her daim temin etmeyi sürdürecektir" ifadeleri kullanıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, dün Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu 2024 mali yılı için kaldırdıklarını açıklamıştı.