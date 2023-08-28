Ankara Devinim Tiyatro, 5 farklı oyunla tiyatroseverler ile buluşuyor

Ankara Devinim Tiyatro, 2023 / 2024 tiyatro sezonuna birbirinden farklı tür, içerik, nitelik ve konsepte beş farklı tiyatro oyunu ile merhaba diyor.

Ankara Devinim Tiyatro sanat hayatının 14. yılında yeni, özgün, özgür oyun repertuarı ile tiyatro severlerin karşısında olacak.

10 Ekim günü Arkadaş Zekai Özger'in hayatından ve şiirlerinden kurgulanarak hazırlanan SEVDADIR oyunu ile sezona başlayacak olan Devinim Tiyatro, ardından Ahmet YAPAR'ın Bertolt BRECHT'in BAY KEUNER'İN ÖYKÜLERİ adlı eserinden hareketle özgün olarak yazdığı ONLARIN ÇAĞI adlı oyununu seyirci ile buluşturacak.

Bu oyunda Brecht'in İYİ ADAMA BİR İKİ SORU / ANLADIK İYİSİN adlı şiiri oyunun sürpriz finali için Doruk ORDU tarafından bestelendi, Mahmut PULLU tarafından aranjesi yapıldı. Oyunun hareket düzeni ise Gülden ÇELEN'e ait. Ahmet YAPAR'ın yönettiği, Yunus Emre GÜMÜŞ'ün suç - şiddet temasıyla kaleme aldığı ZORBA adlı oyunu farklı bir konsept ile seyirci ile buluşacak. CerModern alt kat fuaye alanında prömiyer yapacak olan oyun, meydan sahne tekniği tasarlanarak bir boks ringinde geçmesi ile seyircilere farklı bir izlenim sunuyor.

Yunus Emre GÜMÜŞ'ün bir diğer oyunu olan MUHTERİS SÜKÛNET ise yenilenen cast ve prodüksiyonu ile gösterimine kaldığı yerden devam edecek. Geçtiğimiz sanat sezonunda Ankara Bölgesi içinde En iyi erkek oyuncu ödülü kazanan (Yunus Beydoğan) CALIGULA oyunu da tiyatronun bir diğer prodüksiyon oyunu olarak gösterimine devam ediyor.

ANKARA DEVİNİM TİYATRO 'nun Ekim ve Kasım Ayı açıklanan oyun takvimi ise şöyle:



1 EYLÜL 2023 CUMA / 20:00

CALIGULA – CERMODERN KONFERANS SALONU

10 EKİM 2023 SALI / 20:00

SEVDADIR – BAMBU SAHNE

14 EKİM 2023 CUMARTESİ / 20:00 (PRÖMİYER)

ONLARIN ÇAĞI – CERMODERN KONFERANS SALONU

23 EKİM 2023 PAZARTESİ / 20:00

MUHTERİS SÜKÛNET – YILMAZ GÜNEY SAHNESİ

3 KASIM 2023 CUMA / 20:00 (PRÖMİYER)

ZORBA – CERMODERN ALT KAT FUAYE ALANI

5 KASIM 2023 PAZAR / 20:00

CALIGULA – CERMODERN KONFERANS SALONU

12 KASIM 2023 PAZAR / 20:00

MUHTERİS SÜKÛNET – CERMODERN KONFERANS SALONU

16 KASIM 2023 PERŞEMBE / 20:00

ONLARIN ÇAĞI – YILMAZ GÜNEY SAHNESİ

29 KASIM 2023 ÇARŞAMBA / 20:00

SEVDADIR – BAMBU SAHNE

Bilet temini biletinial.com / mobilet.com adreslerinden temin edilebilir.