Ankara EGO Genel Müdürlüğü: “Teleferik işletmemiz süresiz olarak kapatılmıştır”

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, mahkemenin imar planının iptaline karar verilmesi sebebiyle yeni bir düzenleme yapılana dek teleferik işletmesinin süresiz olarak kapatıldığını duyurdu. Açıklamada "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına ulaşım hizmetimiz, ayın güzergahta 217 numaralı hatta konulacak ek otobüs seferleri ile sürdürülecektir" denildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, mahkemenin imar planının iptaline karar verilmesi sebebiyle yeni bir düzenleme yapılana dek teleferik işletmesinin süresiz olarak kapatıldığını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

“Mimarlar Odası tarafından 2013 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne açılan sonuçlanmış olup mahkemenin imar planının iptaline karar verilmesi sebebiyle yeni bir düzenleme yapılana dek teleferik işletmemiz süresiz olarak kapatılmıştır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına ulaşım hizmetimiz, ayın güzergahta 217 numaralı hatta konulacak ek otobüs seferleri ile sürdürülecektir."