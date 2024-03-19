'Ankara'nın müdahalesi' iddialarıyla gündem olmuştu: Belçika'daki caminin ruhsatı askıya alındı

Belçika'da, “Ankara’nın müdahalesi” nedeniyle eleştirilen Aalst şehrindeki Kevser Camii’nin ruhsatı, Flaman hükümeti tarafından 1 yıllığına askıya alındı.

Belçika'da Flaman Hükümeti'nin İçişleri Bakanı Gwendolyn Rutten, Belçika Diyanet Vakfı’na bağlı Kevser Camii’nin ruhsatının, 'kötü yönetim ve mali ihmal nedeniyle' 1 yıllığına askıya alındığını açıkladı.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre Belçika’da ilk kez bir caminin ruhsatı askıya alındı. Ülkede hükümet genellikle gerekli gördüğünde ruhsatı süresiz iptal ediyordu.

Belçika Diyanet Vakfı tarafından BBC Türkçe’ye yapılan açıklamada, “Belçika kanunları çerçevesinde gerekli hukuki girişimi başlatmış olup süreci titizlikle takip etmekteyiz” denildi.

Bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olan Belçika Diyanet Vakfı'nın, Türkiye'deki Diyanet İşleri Başkanlığı ile hiçbir organik bağı bulunmuyor.

Bakan Rutten ise Belçika medyasına yaptığı açıklamada, Ankara hükümetiyle yakın ilişkileri nedeniyle eleştirilen Kevser Camii’nin, “daha önce dış etki kurallarına uymadığı için itibar kaybı yaşadığını” söyledi.

Eski Flaman İçişleri Bakanı Bart Somers, geçen yıl “dış müdahale” gerekçesiyle Kevser Camii’nin ruhsatının iptali için yasal girişim başlatmıştı.

Somers, cami yönetiminin, “Recep Tayyip Erdoğan yönetimiyle sıkı bağları bulunduğunu ve bu nedenle Ankara’nın müdahalesine açık olduğunu” savunmuştu.