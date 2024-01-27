Ankara-Şam hattına normalleşme desteği

Astana'da yapılan buluşmasında, Ankara ile Şam arasındaki normalleşme çabaları vurgulandı. Suriye petrolünün ele geçirilmesine karşı olunduğu kaydedildi.

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran heyetlerinin katılımıyla Kazakistan'da yapılan Astana formatındaki Suriye konulu 21. Yüksek Düzeyli Toplantıdan ortak hareket etme kararı çıktı.

Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız'ın başkanlığındaki heyetin katıldığı toplantı sonrasında yayımlanan ortak bildiride, Suriye'de "ayrılıkçı" gündemlere karşı koyma ve Türkiye ile Suriye arasında normalleşme çabalarının sürdürülmesi vurgusu yapıldı.

Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne desteğin bir kez daha vurgulandığı ortak bildiride, "Suriye'nin kuzeydoğusunda öz yönetim teşebbüsleri de dahil, sahada yeni gerçeklikler oluşturma girişimlerinin reddedildiği" ifade edildi.

PETROL VURGUSU

Bildiride, "Üç ülke, Suriye'ye ait olması gereken petrol kaynaklarının yasa dışı yollarla ele geçirilmesine ve transfer edilmesine karşı olduklarını yinelemişlerdir. Uluslararası hukuku, uluslararası insani hukuku ve BM Tüzüğünü ihlal eden tüm tek taraflı yaptırımları ve Suriye'de ayrılıkçı gündemi kolaylaştırarak ülkeyi çöküşe götürebilecek belirli bölgelere ilişkin tek taraflı yaptırımları kınamaktadır" ifadesi yer aldı.

Bildiride, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) bel kemiğini oluşturan YPG ile bölgedeki Arap aşiretleri arasında çıkan çatışmalara da değinilerek "Fırat'ın doğusundaki sivillere karşı ayrılıkçı grupların baskısının tüm türlerinden duyulan derin endişe" ifade edildi.

GAZZE ÇAĞRISI

Ortak bildiride Gazze'de yaşanan insani felaketten duyulan endişe de dile getirilerek "İsrail'in Suriye'ye yönelik askeri saldırıları da kınanarak bu eylemler "uluslararası hukukun, uluslararası insancıl hukukun, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali" olarak nitelendirildi.

Bildiride ortak hedefler ise "Terörle mücadele, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin katılımıyla Suriyelilerin güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde geri dönüşü için uygun ortamın yaratılması, siyasi sürecin yeniden canlandırılması ve tüm Suriyelilere engelsiz insani yardım akışını sağlamak amacıyla Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı, iyi niyet ve iyi komşuluk ilişkileri temelinde yeniden tesis edilmesine yönelik çabaların sürdürülmesi" olarak sıralandı.