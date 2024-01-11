Ankara Üniversitesi'nde sınava girmek isteyen öğrencilere ikinci saldırı
Ankara Üniversitesi'nde ülkücü bir grup bazı öğrencilerin sınava girmesini engellemeye çalıştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Ankara Üniversitesi'nde ülkücü gruplar, bazı öğrencilerin sınava girmesini engellemeye çalıştı.
Sınava girmek isteyen öğrencilere saldıran ülkücü grup ile diğer öğrenciler arasında tartışma yaşandı.
Saldırı sonrasında çevik kuvvet polislerinin kampüse girdiği öne sürüldü.
İktidar destekli faşist çeteler Cebeci'de öğrencilerin sınava girmesini engelleyerek eğitim hakkını gasp etmeye çalışıyor.— SOL Genç (@solgencbilgi) January 11, 2024
Gerici ve faşist karanlığı dağıtacak, kampüslerden sokaklara özgürlüğü kazanacağız! pic.twitter.com/j8G0ftUNTx
Dün (10 Ocak Çarşamba) üniversite girişinde saldırıya uğrayan öğrenciler, sınava sokulmamakla da tehdit edilmişti.
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