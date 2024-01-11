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Ankara Üniversitesi'nde sınava girmek isteyen öğrencilere ikinci saldırı

Ankara Üniversitesi'nde ülkücü bir grup bazı öğrencilerin sınava girmesini engellemeye çalıştı.

Güncel
  • 11.01.2024 15:37
  • Giriş: 11.01.2024 15:37
  • Güncelleme: 11.01.2024 15:49
Kaynak: Haber Merkezi
Ankara Üniversitesi'nde sınava girmek isteyen öğrencilere ikinci saldırı

Ankara Üniversitesi'nde ülkücü gruplar, bazı öğrencilerin sınava girmesini engellemeye çalıştı. 

Sınava girmek isteyen öğrencilere saldıran ülkücü grup ile diğer öğrenciler arasında tartışma yaşandı. 

Saldırı sonrasında çevik kuvvet polislerinin kampüse girdiği öne sürüldü. 

Dün (10 Ocak Çarşamba) üniversite girişinde saldırıya uğrayan öğrenciler, sınava sokulmamakla da tehdit edilmişti.

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