Ankara Üniversitesi'nde sınava girmek isteyen öğrencilere saldırı

Ankara Üniversitesi’nde sınava girmek isteyen iki öğrenci kantinde saldırıya uğradı.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde sınava girecek iki öğrenci kantinde saldırıya uğradı.

‘Cebeci Forum’ isimli bir sosyal medya hesabındaki görüntüler, şu mesajla paylaşıldı:

“Bugün sabah AÜHF kantininde sınava girecek olan 2 arkadaşımıza faşistler saldırdı. Saat 12.30’daki sınava girmek için arkadaşlarımızla birlikteyken yine faşistlerin saldırısına uğradık. Eğitim hakkımız engellenemez! Dayanışma için herkesi Cebeci Ana Kapı önüne bekliyoruz!”

Bugün sabah AÜHF kantininde sınava girecek olan 2 arkadaşımıza faşistler saldırdı. Saat 12.30’daki sınava girmek için arkadaşlarımızla birlikteyken yine faşistlerin saldırısına uğradık.



Eğitim hakkımız engellenemez!



Dayanışma için herkesi Cebeci Ana Kapı önüne bekliyoruz! pic.twitter.com/zMEuEzjezA — Cebeci Forum (@CebeciForum) January 10, 2024

MA’nın aktardığına göre saat 10.30’da kampüs civarında, saat 12.00’da ise üniversite girişinde saldırıya uğrayan öğrenciler, sınava sokulmamakla da tehdit edildi.

ÖĞRENCİLER YAŞADIKLARINI ANLATTI

Saldırıya uğrayan öğrenciler, ülkücü grubun saldırı öncesi kendilerine “Sizi okula sokmayacağız” “sınavlarınıza giremeyeceksiniz” şeklinde tehditler savurduğunu, akabinde de saldırı düzenlediklerini söyledi.

Saldırıya uğrayan öğrenciler, ayrıca üniversite güvenliğini sağlayan kişilerin kendilerini hedef gösterdiğini kaydetti.