Ankara Üniversitesi’nde herkes işe geri dönecek

Emek Servisi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina ve Cebeci Hastanesi'nde Antıp A.Ş. çalışırken işten çıkarılan tüm işçiler için istihdam sözü alındı.

Üniversite yönetimiyle bugün görüşen işçiler, EYT’lilerin de istihdam edilmesiyle ilgili görüşme yaptı. Görüşme sonucunda EYT’li çalışanların da istihdam edileceğinin sözü alındı. İşten çıkarılan işçiler tazminatları için ise dava açacak.

İşçilerin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: “Ankara Üniversitesi Genel Sekreteri Ömer Nadir Soylu’yla görüştük. Yaptığımız görüşme sonucunda Ankara Üniversitesi’ne bağlı taşeron şirketlerde 72 arkadaşımız için istihdam sağlayacağının sözünü aldık. Biz bu yola 72 arkadaşımızın hiçbir şekilde mağdur olmaması için başladık. Kendisi bu konuyla ilgili görüşmeler sağladığını ifade etti. 72 arkadaşımızın hiçbir şekilde işsiz kalmayacağını, diğer var olan taşeron şirketlerde istihdam sağlanacağını ifade etti. EYT’liler de dahil 72 kişinin tamamına istihdam sözü verildi. 1 hafta süre istediler, EYT’li olmayan arkadaşlarımız için farklı yerlerde istihdam sağlamak için. Biz 72 arkadaşımızın işsiz kalmaması için başlatmıştık bu eylemi. Tazminatlar vakıf ve şirket üzerinde. Vakıfla görüştük ve bize şirketle alakalarının olmadığını gidip dava açabileceğimizi söyledi. Şirket de zaten iflasını açıkladı. Dava açacağız.”