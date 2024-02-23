Ankara Valiliği, Kuirfest'i yasakladı

Bu yıl “Ankara’ya dönüş” temasıyla 12'ncisi yapılmak istenen Pembe Hayat Kuirfest’e yasak geldi. Ankara Valiliği, 23-25 Şubat tarihleri arasında yapılacak film gösterimi ve etkinlikleri yasakladığını, etkinlik mekanlarına tebliğ etti.

“Ankara’ya dönüş” temasıyla 12'ncisi yapılmak istenen Pembe Hayat Kuirfest, Ankara Valiliği tarafından yasaklandı.

Dün (22 Şubat) festivalin yapılacağı mekanlara tebliğ edilen yasak kararında Valilik, “kamu düzeninin, genel sağlığın ve genel ahlakın, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla” etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

Kaos GL'nin haberine göre; Valilik'ten tebliğ edilen yasak kararında, 12 yıldır Pembe Hayat’ın organize ettiği Kuirfest’in “Kaos GL vb. gruplar tarafından” düzenlediği iddia edildi. Valilik mekanlara tebliğ ettiği yazıda ayrıca “LGBT-LGBTİ vb. konular ile ilgili olarak sergi, basın açıklaması, sinevizyon, sinema, tiyatro, panel, söyleşi vb. etkinliklerin” yasaklandığını yazdı.

KUİRFEST'TEN AÇIKLAMA

Pembe Hayat Kuirfest, yasak kararını eleştirere konuya dair bir açıklama yayınladı. Kuirfest, “12. Pembe Hayat Kuirfest, küründen online bir şekilde etkinliklerini aksatmadan devam edecek. Sen saatini ayarla, takvimini değiştirme ve bizden haber bekle lubunya” dedi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

"23-25 Şubat tarihleri arasında Goethe Institut Ankara, Makina Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi ve Mülkiyeliler Birliği'nde gerçekleşmesi planlanan etkinliklerimiz Ankara Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yasaklandı.

İlgili valilik biriminin yetkisi dışında verdiği, dosya numarası dahi konmaya tenezzül edilmemiş seri kopya yasak kararı 22 Şubat Cuma günü Makina Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiğimiz açılışın başlamasına yarım saat kala kolluk kuvvetleri tarafından tebliğ edildi.

"MAHKEMEYE BAŞVURDUK"

“Pembe Hayat Derneği olarak avukatımız aracılığıyla yürütmenin durdurulması için İdari Mahkeme'ye başvurduk. Elimize tutuşturulan bu seri kopya yasak kararını artık ezberledik. Daha önce de film izlemesi, piknik yapması, yürümesi, çay içmesi, bir araya gelmesi yasaklanan lubunya için bu ne ilk, ne de son çerçevesi hukuk olmayan yasak uygulaması.

Şunu tekrar hatırlatmak isteriz; Pembe Hayat KuirFest, 2017 Ankara lubunya etkinlikleri yasakları ve akabinde idari baskıları deneyimlemiş, ana ayağını İstanbul’a taşımak zorunda kalsa da her seferinde yasakları yasaklamış, yasaksızlık özlemiyle her yıl yeni yollar açmış bir lubunya festivalidir. Kararla ve alıcıları ile mücadelemiz elbette hukuk zemininde sürecek. Ancak şu anda bu aklın sınırlarını zorlayan kür gerekçeler silsilesine, numarasız boş kağıda, ya da karara ayıracak bir dakikamız bile yok. Vaktimizi dahi çalmanıza izin vermeyeceğimiz kadar ezberledik.

12. Pembe Hayat Kuirfest, küründen online bir şekilde etkinliklerini aksatmadan devam edecek. Sen saatini ayarla, takvimini değiştirme ve bizden haber bekle lubunya.

#DöndümBak dedik bir kere aşkım, kışı ısıtmamıza engel olamayacaklar!”