Ankara Valiliği'nden belediyelere 'sokak hayvanları' talimatı

Ankara Valiliği, belediyelere, sokak hayvanlarının bakımevlerine alınması ve kısırlaştırılması dahil her türlü tedbirin alınmasına ilişkin yazı gönderdi.

Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelere gönderdiği yazıda sokak hayvanlarının bakımevlerine alınması ve kısırlaştırılması dahil her türlü tedbirin alınmasınna ilişkin talimat verdi.

Ankara Valisi Vasip Şahin'in imzasıyla 'acele' koduyla gönderilen yazıda, 'sokak hayvanları popülasyonunda meydana gelen artışın kentte toplum sağlığı ve çevre temizliği üzerine olumsuz etkilerinin bulunduğu' ifade edildi.

'Bunun yanında son zamanlarda yaşanan vakaların, sokak hayvanlarının insanların can güvenliğini tehdit ettiğini gösterdiği' belirtilerek, 'köpek ısırmalarının yaralanma ve ölümle sonuçlandığı, insanların günlük yaşantılarının kısıtlandığı ve toplumsal huzursuzluk yaşandığı' kaydedildi.

"YEREL YÖNETİMLERİN SORUMLUĞU"

Yazıda, konuyla ilgili iş ve işlemlerin '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu' ve ilgili mevzuatları çerçevesinde yürütüldüğü hatırlatılarak, bahsi geçen mevzuatlar kapsamında bakımevi yapımı, sahipsiz hayvanların toplama, kısırlaştırma, kayıt altına alma, aşılama gibi rehabilitasyon işlemleri ile bakım ve beslenmesinin yerel yönetimlerin sorumluluğunda olduğu anımsatıldı.

5199 Sayılı Kanun'un ilgili maddesinde 'Hayvanların korunması ve rahat yaşamlarının sağlanmasında; insanlarla diğer hayvanların hijyen, sağlık ve güvenlikleri de dikkate alınmalıdır' hükmünün yer aldığı hatırlatılarak, Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği'nin 20 ve 21'inci maddelerinde belediyelerin sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların toplatılması ve bakılmasına yönelik usul esasların hüküm altına alındığı kaydedildi.

Yazıda ayrıca, Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği'nde yer alan hayvanlarla ilgili alınması gereken tedbirlere ilişkin hükümler hatırlatılarak, "Bu kapsamda ilimizde popülasyonu artan sokak hayvanları ile ilgili yapılacak çalışmalar için; halk sağlığının ve insanlarımızın can güvenliğinin korunması amacıyla, sahipsiz hayvanların bakımevlerine alınması, kısırlaştırılması da dahil başkaca gerekli her türlü tedbirin alınarak yukarıda bahsedilen kanun ve mevzuat hükümlerine uygun şekilde yürütülmesi hususunda gereğini önemle rica ederim" denildi.