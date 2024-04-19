Ankara Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kentte bu gece saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor. Açıklamada, yurttaşların çatı uçması ve ağaç devrilmesine karşı dikkatli olması uyarısında bulunuldu.

Güncel 19.04.2024 14:52 Giriş: 19.04.2024 14:52

Güncelleme: 19.04.2024 14:59 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DepoPhotos