Ankara Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı
Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kentte bu gece saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor. Açıklamada, yurttaşların çatı uçması ve ağaç devrilmesine karşı dikkatli olması uyarısında bulunuldu.
Ankara'da bugün gece saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.
Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, güney ve güneybatı kesimlerinde rüzgar beklendiği ve yer yer kuvvetli fırtına yaşanacağı ifade edildi.
Açıklamanın tamamı şöyle:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; bu gece saatlerinden itibaren yurdumuzun batı kesimlerinden başlayarak ilimiz genelinde beklenen rüzgarların; güney ve güneybatı yönlerinden fırtına (51-75 km/sa) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-90 km/sa) şeklinde esmesi tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."