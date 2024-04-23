Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı

Ankara'da valilik yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınaya ilişkin yaptığı uyarıda, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

Güncel 23.04.2024 15:37 Giriş: 23.04.2024 15:37

Güncelleme: 23.04.2024 15:42 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: AA