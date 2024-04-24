Ankara Valiliği'nden 'lodos' ve 'fırtına' uyarısı

Ankara Valiliği, yarından itibaren kentte etkili olması beklenen lodos ve yer yer kısa süreli fırtına nedeniyle ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi olaylara karşı uyarıda bulundu.

Güncel 24.04.2024 18:27 Giriş: 24.04.2024 18:27

Güncelleme: 24.04.2024 18:30 Kaynak: DHA

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AA