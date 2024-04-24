Ankara Valiliği'nden toz taşınımı uyarısı

Ankara Valiliği, il genelinde toz taşınımı beklendiğini bildirerek, "Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Ankara Valiliği, bugün il genelinde toz taşınımı beklendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, bugün Ankara il genelinde yer yer toz taşınımı beklendiği" belirtildi.

Yurttaşlara uyarıda bulunulan açıklamada, "Hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşme, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadesi kullanıldı.