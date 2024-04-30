Ankara Valiliği'nden yarın için sağanak yağış uyarısı

Ankara Valiliği, yarın kent genelinde gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurarak uyarılarda bulundu.

Ankara Valiliği, 1 Mayıs Çarşamba günü meydana gelebilecek kuvvetli sağanak yağış için Ankaralılara uyarılarda bulundu.

Valiliğin açıklamasında, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, 1 Mayıs Çarşamba günü Ankara'da beklenen gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Ankara il genelinde aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."