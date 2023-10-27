Ankara Valiliği'nden 'yüksek ses' uyarısı

Ankara Valiliği, cumhuriyetin yüzüncü yılı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilecek SOLOTÜRK'ün prova uçuşlarında meydana gelecek yüksek sesle ilgili vatandaşlara uyarıda bulundu.

Ankara Valiliği, SOLOTÜRK'ün prova uçuşu yapacağını belirtirek vatandaşları yüksek sese karşı uyardı.

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyetimizin 100. yılı Kutlamaları Ankara Etkinlikleri çerçevesinde aşağıdaki programa göre SOLOTÜRK Prova ve Gösteri Uçuşları düzenlenecektir.

Değerli Ankaralıların şehir merkezi üzerinde yapılacak planlı prova ve gösteri uçuşları nedeniyle oluşabilecek yüksek ses düzeyi dolayısıyla tedirginlik yaşamamaları için ‘SOLOTÜRK Prova Gösteri Uçuşları’ Programı kamuoyunun bilgisine sunulur."