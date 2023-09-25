Ankara Valiliği'nin yaşamını yitiren yurttaş için "eks olmuştur" demesi tepki çekti

Bugün Ankara Mamak'ta bulunan TÜBİTAK SAGE tesisinde yaşanan patlamanın ardından açıklama yapan Ankara Valiliği'nin ölen bir yurttaş için tıp argosu olan "eks olmak" ifadesini kullanması sosyal medyada tartışma yarattı.

Bugün Ankara Mamak'ta bulunan TÜBİTAK SAGE tesisinde yaşanan patlamanın ardından Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklama sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Valiliğin açıklamasında, ölen bir yurttaş için tıp argosu olan "eks olmak" ifadesini kullanması sosyal medyada tartışma yarattı. Bazı sosyal medya kullanıcıları bu ifadenin kullanılmasını saygısızlık olarak nitelendirerek tepkilerini dile getirdi.

Tıp argosunda exitus'un (ölmek) kısaltması olan "eks" ifadesini kullanan Valiliğin açıklaması şöyle: "Mamak/Gökçeyurt mahallesinde bulunan TÜBİTAK SAGE tesisinde saat 16.40’da atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucunda bir vatandaşımız olay yerinde eks olmuştur. Gerekli adli ve idari inceleme derhal başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."