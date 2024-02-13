Ankara ve Gebze'de işçi kıyımı: Sendikalaşan işçiler işten atıldı

Gebze ve Ankara'da faaliyet yürüten cam fabrikasında çalışan yaklaşık 24 işçi sendikalaştıkları gerekçesiyle işten atıldı. İşçiler fabrika önünde toplanarak işten çıkarılmalarını protesto etti.

Kocaeli ve Ankara'da çalıştıkları cam fabrikasında sendikalaşan yaklaşık 24 işçi işten çıkarıldı.

Gebze'de otomobil camı üreten fabrikada, iddiaya göre 15 işçi, Türk İş'e bağlı Kristal-İş sendikasına üye oldu.

Sendikalaşarak yeterli sayıyı elde eden işçiler, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldı.

İşten çıkarılan işçiler, fabrika önünde toplanarak kendilerini işten çıkaran işverenlerini protesto etti. Sendika yetkilisi Faruk Aslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın istediği yüzdelik dilimi sağladıklarını buna rağmen işçilerin işten çıkarıldığını ifade etti.

Fotoğraf: İHA

ANKARA'DA DA İŞTEN ÇIKARILDILAR

Ankara’da ve Gebze’deki fabrikalarında yaklaşık 24 işçinin sendikaya üye olması nedneiyle işten çıkarıldığını ifade eden Aslan, "Bizim anayasal hakkımız olan örgütlenme ve sendikal hakları ile işçinin hakkını savunmak amacıyla girişimde bulunduğumuz bu mücadelede iş veren bütün iş yerlerinde olduğu gibi işçi kıyımına başladı. Ankara’da ve Gebze’deki fabrikalarında yaklaşık 24 arkadaşımızı sırf sendikaya üye oldukları için işten attılar. Sendika anayasal bir haktır. İşçi atmak zulümdür. Tek derdimiz burada ekmeğimize katkı vermek. Ekmeğimizi, alın terimizi çoluk çocuğumuza götürmektir" diye konuştu.



Aslan, şöyle devam etti:

"Bizim derdimiz burada üzüm yemek veya bağcı dövmek değildir. İşçi kardeşlerimizin emeği ve geleceği için buradayız. Bizim fabrikamız da endişemiz yoktur. Fabrikamızın da çalışmasını istiyoruz ama hak ettiğimiz ücreti de almak istiyoruz. Bu günden itibaren biz işvereni sağduyuya davet ediyoruz. Sendika bilinci isçi kardeşlerimize aşılayıp buradaki toplu sözleşmeyi en iyi şekilde imzalayıp yasal çerçevesinde en iyi şekilde arkadaşlarımızla ve kurumumuzla birlikle yürüteceğiz. O yüzden arkadaşlarımızla birlikte onlara destek için buradayız."

İşçiler, konuşmanın ardından fabrika önünden ayrıldı.