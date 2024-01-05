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Ankara’da 15 yaşındaki kız çocuğu sokakta vurulmuş halde ölü bulundu

Ankara’nın Sincan ilçesinde 15 yaşındaki kız çocuğu silahla vurulmuş halde sokakta bulundu.

Güncel
  • 05.01.2024 00:45
  • Giriş: 05.01.2024 00:45
  • Güncelleme: 05.01.2024 00:48
Kaynak: İHA
Ankara’da 15 yaşındaki kız çocuğu sokakta vurulmuş halde ölü bulundu
FOTOĞRAF: İHA

Ankara’nın Sincan ilçesinde 15 yaşındaki kız çocuğu silahla vurulmuş halde sokakta bulundu. 
Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Sincan ilçesi Ahi Evren Mahallesi Diriliş Sokak'ta meydana geldi. Silah sesi duyan vatandaşlar olayı polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Z.Ç. isimli 15 yaşındaki kız çocuğunun tabanca ile vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin ilk incelemesi sonucu intihar ettiği düşünülen kız çocuğunun bir not bıraktığı bilgisine ulaşıldı. Notun içeriği öğrenilemezken çocuğun kesin ölüm nedeni ise yapılacak olan otopsi sonucunda belli olacak.

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